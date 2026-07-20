Messi, l’omaggio commosso di Adani dopo la finale: «Il dio del futbol ti benedica»

Lionel Messi dice addio alla Nazionale dopo la sconfitta con la Spagna: l’omaggio di Lele Adani in telecronaca durante la premiazione

La finale dei Mondiali 2026 si è chiusa con il trionfo della Spagna, vittoriosa per 1-0 contro l’Argentina, ma anche con l’immagine dolorosa di Leo Messi in lacrime dopo la premiazione. A 39 anni, il numero 10 argentino ha salutato la Nazionale con una sconfitta pesante, al termine di una partita che potrebbe aver segnato l’ultimo capitolo della sua straordinaria avventura con l’Albiceleste.

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Nel post partita è arrivato anche l’omaggio emozionato di Daniele Adani, commentatore di Raiuno e voce che negli ultimi anni ha accompagnato molte delle imprese di Messi e dell’Argentina. Le sue parole sono diventate un tributo intenso al fuoriclasse argentino, celebrato non solo per i trofei conquistati, ma per ciò che ha rappresentato per intere generazioni di appassionati.

Messi, le parole di Adani in diretta

Adani ha scelto un tono profondamente personale per salutare Messi, sottolineando l’onore di aver raccontato le sue giocate e le sue magie davanti al pubblico italiano.

«Volevo dire solo questo. E’ stato un onore e un privilegio accompagnare le tue magie col racconto, non controllare il battito del cuore e perdere la voce».

Il commentatore ha poi allargato il discorso al valore universale del calcio offerto da Messi in oltre vent’anni di carriera ad altissimo livello.

Messi, il tributo di Adani al numero 10 argentino

Le parole di Adani hanno assunto il valore di un saluto definitivo a uno dei più grandi calciatori della storia. Un ringraziamento rivolto a un campione capace di ispirare bambini, adulti e intere generazioni.

«Sono le ultime parole che userò come contono e supporto al calcio che hai offerto a tutti per più di 20 anni., Grazie perché sei stato ispirazioni per grandi e per bambini, per bambini che sono diventati grandi e grandi che sono tornati bambini. Tutti nel mondo ti dobbiamo qualcosa e noi italiani di più, dopo questo ventennio di miserie e frustrazioni ad eccezione del 2021. Io ti ringrazierò fino all’ultima volta che pronuncerò la parola calcio. Il dio del futbol ti benedica, Lionel Andrés Messi Cuccittini, per sempre».

L’Argentina lascia il Mondiale tra amarezza e lacrime, mentre Messi esce di scena accompagnato da un tributo che racconta il peso della sua leggenda.