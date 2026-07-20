Tragedia in Spagna dopo la vittoria Mondiale: muore un ragazzo di 13 anni durante la festa

Spagna campione del mondo, la festa finisce in tragedia a Ciudad Rodrigo: morto un ragazzo di 13 anni. La ricostruzione

Quella che doveva essere una notte di festa per il secondo Mondiale conquistato dalla Spagna si è trasformata in tragedia. A Ciudad Rodrigo, nella provincia di Salamanca, un ragazzo di 13 anni ha perso la vita durante le celebrazioni organizzate dopo il successo della Nazionale spagnola nella finale contro l’Argentina.

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Secondo le prime ricostruzioni riportate dai media spagnoli, il giovane si trovava insieme a centinaia di coetanei nei pressi di una fontana, tradizionale punto di ritrovo per i festeggiamenti cittadini. Proprio lì si sarebbe verificato l’incidente che ha sconvolto la comunità locale.

Spagna, cosa è successo a Ciudad Rodrigo

Durante i festeggiamenti, alcuni ragazzi si sarebbero arrampicati sulla struttura della fontana. Alcuni elementi decorativi avrebbero ceduto sotto il peso delle persone presenti, precipitando all’interno della vasca e travolgendo diversi giovani.

Il ragazzo di 13 anni sarebbe rimasto intrappolato sotto le macerie. L’intervento degli altri presenti e degli agenti della polizia locale è stato immediato: il giovane è stato liberato rapidamente, ma quando è stato estratto era già privo di sensi.

I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni intervento si è rivelato inutile. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Nell’incidente sono rimaste ferite anche altre due persone, trasportate in ospedale con lesioni giudicate non gravi.

Spagna, il cordoglio del Comune dopo la tragedia

La notizia ha rapidamente scosso Ciudad Rodrigo e l’intera Spagna, ancora immersa nei festeggiamenti per il trionfo mondiale. Il Comune ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia della vittima con un messaggio pubblicato sui social.

«Il Comune di Ciudad Rodrigo esprime il proprio cordoglio e porge le condoglianze per la morte del ragazzo di 13 anni (…)Quella che avrebbe dovuto essere una celebrazione della vittoria della Nazionale spagnola ai Mondiali di calcio si è trasformata in una tragedia».

Una serata nata per celebrare il successo sportivo della Spagna si è così chiusa nel dolore, lasciando spazio al lutto e alla commozione per la morte di un giovanissimo tifoso.