Nazionale, Maldini e Leonardo incontrano Guardiola a Barcellona: prende quota l’ipotesi di affidargli la panchina azzurra

Pep Guardiola non è più soltanto un nome evocato a mezza voce per la panchina della Nazionale italiana: la sua candidatura è entrata con decisione nel perimetro delle valutazioni della nuova area tecnica guidata da Paolo Maldini e Leonardo, che nel fine settimana hanno fatto tappa a Barcellona per incontrare direttamente l’ex tecnico del Manchester City. Un viaggio che, secondo quanto ricostruito da Peppe Di Stefano su Sky Sport, non è stato casuale né di cortesia, ma parte di un vero e proprio approfondimento sulla possibilità di affidare a Guardiola il futuro della squadra azzurra.

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Tutto è iniziato da alcuni selfie circolati sui social, che hanno fatto scattare le verifiche e hanno poi portato alla conferma dell’incontro. Secondo le informazioni raccolte, il confronto potrebbe essere proseguito per l’intero weekend, segno di un dialogo articolato e non limitato a un semplice saluto. Maldini e Leonardo stanno costruendo la nuova struttura tecnica della Nazionale e, nel quadro delle valutazioni, hanno deciso di sondare anche la disponibilità di Pep Guardiola, consapevoli che il suo profilo rappresenterebbe una svolta epocale per il movimento calcistico italiano.

Al momento non esistono certezze sulla possibilità che Pep diventi il prossimo commissario tecnico: non ci sono accordi, né promesse, né impegni formali. La novità, però, è che il suo nome non è più confinato alla sfera dei sogni irrealizzabili. È un tentativo concreto, un’opzione reale che la nuova dirigenza azzurra ha deciso di esplorare con serietà, in attesa di capire se esistano margini per trasformare il contatto in una trattativa.

Il quadro delle candidature resta ampio. Accanto ai profili già noti di Roberto Mancini e Andrea Pirlo, ora nella lista di Maldini e Leonardo c’è anche Guardiola, che diventa così uno dei nomi più affascinanti e ambiziosi per il futuro della panchina azzurra. Nessuna pista è esclusa, nessuna decisione è imminente: ma il solo fatto che Pep sia stato incontrato e valutato rappresenta un segnale forte della volontà di rilanciare il progetto tecnico dell’Italia con una figura di caratura mondiale.



