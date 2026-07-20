Summerville Roma, stretta finale per il colpo dal West Ham: D’Amico prova a chiudere

Summerville verso la Roma, trattativa alle battute decisive: adesso anche il West Ham è vicino a dire sì ai giallorossi

La Roma accelera per Crysencio Summerville. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club giallorosso è entrato nella fase decisiva della trattativa con il West Ham per l’esterno offensivo olandese. Il tempo stringe, anche perché sul giocatore restano vivi gli interessi dell’Aston Villa, di alcuni club sauditi e, sullo sfondo, anche del Manchester United, qualora Rashford dovesse lasciare definitivamente i Red Devils.

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Il direttore sportivo Tony D’Amico vuole evitare nuovi sorpassi e sta provando a chiudere rapidamente l’operazione. La Roma può contare su un accordo di base con il giocatore, ormai orientato ad accettare la proposta giallorossa dopo aver abbassato le proprie richieste economiche.

Summerville Roma, il sì del giocatore avvicina l’accordo

Summerville avrebbe dato il proprio via libera al trasferimento, accettando un ingaggio da circa 4 milioni di euro più bonus, con possibilità di arrivare a 4,5 milioni a stagione. L’olandese spera ancora in un eventuale rilancio dalla Premier League, con offerte da 5-5,5 milioni annui, ma al momento nessun club inglese si sarebbe spinto fino a quelle cifre.

La Roma, dunque, resta avanti e conta di chiudere tra oggi e domani. Restano da definire gli ultimi dettagli con il West Ham, soprattutto sul costo del cartellino.

Summerville Roma, il nodo della clausola e le cifre

Negli ultimi giorni si è parlato di una clausola da 45 milioni di sterline, pari a circa 53 milioni di euro, ma D’Amico avrebbe smentito l’esistenza di questa condizione. Gli altri attori coinvolti, invece, continuerebbero a confermarla. Il giallo potrebbe dipendere da una clausola scaduta o da un gentlemen agreement legato alla retrocessione del West Ham in Championship.

A conti fatti, la Roma dovrebbe chiudere l’affare intorno ai 45 milioni di euro più 5 milioni di bonus, arrivando così alla richiesta complessiva da circa 50 milioni del club inglese.

Roma mercato, Summerville può diventare il colpo record

A queste condizioni, Summerville diventerebbe l’acquisto più caro nella storia della Roma, superando i 42 milioni investiti per Patrick Schick e i 40 milioni più bonus spesi per Tammy Abraham.

L’arrivo dell’olandese sarebbe anche un segnale forte alla piazza, in un momento in cui la tifoseria resta attenta alle mosse della società. La Curva Sud ha esposto uno striscione a Trigoria: «Fare un errore può succedere… Ripeterlo vuol dire approssimazione. Teniamoci stretti Lorenzo!». Il riferimento è al futuro di Lorenzo Pellegrini e alla necessità di evitare nuovi casi dopo l’addio di Celik.

Per la Roma, chiudere Summerville significherebbe dare qualità all’attacco e rilanciare con forza il mercato giallorosso.