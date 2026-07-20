Spagna campione del mondo, ma esplode la rissa: caos in campo dopo la finale con l’Argentina

Spagna campione del mondo, Ferran Torres decide la finale: Argentina in lacrime e rissa nel finale. La ricostruzione su quanto accaduto

La Spagna è campione del mondo. Un gol di Ferran Torres nei tempi supplementari ha consegnato alle Furie Rosse il Mondiale 2026, chiudendo una finale tesa e bloccata contro l’Argentina. La rete decisiva è arrivata al minuto 106, dopo una partita rimasta a lungo inchiodata sullo 0-0 e caratterizzata da poche vere occasioni da gol.

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Per la Spagna si tratta della seconda Coppa del Mondo della propria storia, un trionfo che conferma la forza di una generazione capace di arrivare fino in fondo. Dall’altra parte, invece, restano le lacrime dei giocatori argentini e i riflettori puntati su Leo Messi, che a 39 anni potrebbe aver disputato la sua ultima edizione del torneo iridato.

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Spagna-Argentina, tensione dopo il fischio finale

Il finale di gara è stato segnato da momenti di grande nervosismo. Al triplice fischio, infatti, è scoppiata una rissa al centro del campo. Tutto sarebbe nato da una manata di Molina a Rodri, mentre il centrocampista spagnolo stava andando a festeggiare con i compagni.

Rodri si è girato immediatamente per chiedere spiegazioni, andando faccia a faccia con l’avversario. In difesa del giocatore della Spagna sono arrivati anche Eric Garcia e Gavi, con quest’ultimo finito a terra dopo un intervento di Paredes. A quel punto la situazione è degenerata, con l’ingresso in campo di diversi giocatori e componenti degli staff tecnici.

Argentina, Paredes espulso e accuse nel post partita

Nel post partita, l’arbitro Slavko Vincic ha espulso Paredes per la sua reazione. Resta ora da capire quale sarà l’entità dell’eventuale squalifica, considerando la violenza del gesto e il clima acceso del finale.

Successivamente, Lisandro Martinez avrebbe raccontato che a provocare Paredes sarebbe stato Pedri, con una frase sul futuro dell’Argentina senza Messi. I giocatori argentini non si sono presentati in mixed zone e non sono passati in sala stampa, salendo direttamente sul pullman.

L’unico a parlare è stato il ct Lionel Scaloni, visibilmente commosso in conferenza stampa.

«Bisogna riconoscere che la Spagna era superiore».

La Spagna chiude così il Mondiale nel segno della gloria, mentre l’Argentina lascia il torneo tra amarezza, tensioni e il possibile addio mondiale di Messi.