Il Tottenham continua a fare follie: dopo Tonali, vicino l’acquisto di Savinho per 65 milioni!

Il Tottenham continua a spendere sul mercato: dopo Tonali, ecco Savinho per 65 milioni dal Manchester City

Non accenna a fermarsi la faraonica campagna acquisti del Tottenham. Dopo aver vissuto una stagione drammatica, culminata con un deludente 17° posto e lo spettro della retrocessione, la dirigenza londinese ha deciso di aprire definitivamente i cordoni della borsa. L’obiettivo della proprietà è blindare il futuro del club accontentando ogni singola richiesta del tecnico Roberto De Zerbi per dare vita a una vera e propria rivoluzione tecnica.

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Savinho a un passo dagli Spurs: cifre e indizio social

Il nome in cima alla lista dei desideri per l’attacco è quello di Savinho. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Daily Mail, il Tottenham è ormai a un passo dal chiudere l’acquisto dell’ala destra dal Manchester City per la cifra astronomica di 65 milioni di sterline. Gli Spurs seguivano il brasiliano già dalla scorsa estate, ma la trattativa si era bruscamente arenata; ora, il ventiduenne sembra finalmente destinato a trasferirsi a Londra nord.

Il talento classe 2004 è reduce da un anno complicato alla corte di Pep Guardiola, dove ha collezionato un gol in 24 gettoni in Premier League. Nonostante il rendimento opaco, lo staff tecnico di De Zerbi crede fermamente nelle sue qualità calcistiche e nella sua utilità tattica per il nuovo scacchiere.

A infiammare le voci di mercato ci ha pensato lo stesso calciatore con una storia sul proprio profilo Instagram: la foto di una valigia e il messaggio “in partenza per divertirsi un po‘”. Un indizio chiarissimo che i tifosi hanno subito interpretato come il definitivo addio a Manchester.

Il piano di De Zerbi: attacco rivoluzionato per la stagione 2026-27

L’operazione rientra nel più ampio piano di potenziamento voluto dall’allenatore italiano per aggiungere qualità e profondità sulle fasce. Gli Spurs hanno già speso oltre 200 milioni di sterline in questa sessione di calciomercato e la società si dice pronta a nuovi investimenti prima della chiusura ufficiale delle trattative.

Oltre ai nuovi innesti, De Zerbi sta delineando le gerarchie interne della rosa. Come riferito da Football London, il mister ha avuto un colloquio diretto con il giovane talento Mathys Tel: l’allenatore ha confermato al ventunenne francese la sua totale centralità nei piani del Tottenham per la stagione 2026-27, nonostante la continua ricerca di ulteriori opzioni in avanti.

Il vuoto lasciato a Manchester spingerà il City a cercare un sostituto: i fari sono puntati sul diciottenne Ibrahim Mbaye del Paris Saint-Germain, un profilo di grande prospettiva seguito con attenzione anche da Aston Villa, RB Leipzig e dallo stesso club londinese.