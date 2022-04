Salernitana, furia Sabatini post Roma: «Visto cose ignobili. A Mourinho dico questo»

Walter Sabatini, ds della Salernitana, ha parlato dopo la sconfitta dei suoi contro la Roma. Il dirigente granata è una furia

LE PAROLE – «Mourinho dirà che non ho vinto titoli. Io non ho vinto un c… ma non mi interessa. Con tutto il rispetto per la Roma io ho assistito a cose ignobili sotto tutti i punti di vista. Cose assurde da parte della panchina loro. Entravano in campo per un semplice fallo laterale. Il calcio di rigore su Djuric non vanno nemmeno a vederlo, so che si poteva perdere ma così no. Io chiedo scusa a Mourinho solo perchè l’ho nominato, non arriverò al suo livello».