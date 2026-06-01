Davide Ancelotti è il nuovo allenatore del Lille. Le sue prime parole: «È un orgoglio e un onore, questo progetto mi si addice»

Davide Ancelotti è il nuovo allenatore del Lille. Le sue prime parole e il comunicato ufficiale del club francese

Il Lille ha ufficializzato una svolta importante per la propria panchina: Davide Ancelotti è il nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico italiano, di 36 anni, ha firmato un contratto della durata di due anni, preparandosi a guidare i transalpini nella prestigiosa vetrina della Ligue 1 e della UEFA Champions League per la stagione 2026-2027.

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Il percorso: dal Milan ai vertici in Europa

Quello di Davide Ancelotti è un destino da allenatore tracciato fin dall’età di 20 anni. Cresciuto calcisticamente nel celebre settore giovanile del Milan, ha deciso molto presto di concentrarsi sulla panchina. Laureatosi con lode all’università con una tesi sulle abilità motorie dei calciatori, ha costruito una carriera internazionale di altissimo profilo.

Ha iniziato come preparatore fisico al Paris Saint-Germain, dove ha incrociato per la prima volta Olivier Létang, per poi ricoprire lo stesso ruolo al Real Madrid (2013-2015). Promosso ad assistente allenatore, ha maturato esperienze fondamentali al Bayern Monaco, al Napoli e, dopo aver ottenuto la licenza UEFA A primeggiando nel suo corso, all’Everton in Premier League. Dal 2021 al 2025 è tornato al Real Madrid, contribuendo a un ciclo straordinario impreziosito da due Champions League, un Mondiale per Club e una Coppa Intercontinentale.

Dal Botafogo al LOSC: tattica moderna e leadership

Nel 2025, Ancelotti ha deciso di mettersi in proprio: da assistente della nazionale brasiliana è passato ad allenare il Botafogo. A Rio de Janeiro ha guidato la squadra al sesto posto, centrando un’importante qualificazione in Copa Libertadores, prima di tornare a supportare la Seleção in vista dei Mondiali 2026.

Il neo allenatore del Lille si distingue per un approccio tattico estremamente moderno, basato sull’uso della scienza applicata allo sport e su eccellenti doti psicologiche. La sua profonda umanità, unita alla capacità di parlare sei lingue e di sviluppare i giovani talenti, lo ha reso il profilo ideale per la società francese.

Le dichiarazioni ufficiali

Il presidente Olivier Létang ha accolto così il nuovo tecnico: “Davide è un grande professionista, che possiede tutte le qualità e le abilità dell’allenatore moderno. Lo conosco da molti anni e ho seguito i suoi progressi al massimo livello con cura, sulla scia del grande tecnico Carlo Ancelotti. La sua visione del calcio e il suo approccio alla professione di allenatore sono rigorosi e molto attuali allo stesso tempo. Siamo stati molto sedotti dalla sua energia e determinazione. Colpito dalla sua maturità ed esperienza. E siamo convinti che sia pronto e abbia tutte le competenze per supportare e sviluppare il progetto sportivo del LOSC, grazie alle sue qualità tecniche ed esperienza, oltre ai valori umani che trasmette. Davide corrisponde ai valori che sono nostri, li condivide e conosce perfettamente il progetto che stiamo sviluppando da più di 5 anni per LOSC. Siamo estremamente felici di accogliere Davide e di dargli il benvenuto a Les Dogues.“

Da parte sua, Davide Ancelotti ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso e felice, e ringrazio il Presidente Olivier Létang per la sua fiducia e per questa opportunità. Parlavamo molto insieme, trovavo una connessione umana, idee e valori allineati. Il progetto LOSC mi si addice, con un’identità chiara, requisiti e duro lavoro. È un club serio, ambizioso e competitivo, regolarmente presente sulla scena europea. È un onore per me rappresentare oggi LOSC.“