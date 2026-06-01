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Napoli News

Napoli, attivata oggi la clausola di riscatto da 16 milioni di euro per Alisson Santos

mauro.pioli

Published

1 giorno ago

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Alisson Santos esulta gol con il Napoli

Napoli, operazione Alisson Santos definitivamente chiusa: allo Sporting Lisbona vanno 16 milioni dopo il via libera definitivo

Il Napoli ha completato anche gli ultimi passaggi burocratici per il riscatto di Alisson Santos. Come riportato da Fabrizio Romano, nella giornata odierna sono stati scambiati e validati tutti i documenti necessari per formalizzare definitivamente l’operazione.

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Da questo momento il difensore brasiliano è a tutti gli effetti un calciatore del Napoli al 100%, con il club che ha esercitato il diritto di riscatto assicurandosi il giocatore in maniera permanente.

L’affare garantirà allo Sporting un incasso di circa 16 milioni di euro, cifra confermata dopo la ricezione della documentazione conclusiva che ha dato il via libera definitivo al trasferimento.

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