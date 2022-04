Roma Salernitana 2-1: Perez e Smalling, i giallorossi la ribaltano nel finale

Allo stadio Olimpico, il match valido per la 32ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Roma e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Olimpico, Roma e Salernitana, match valido per la 32ª giornata della Serie A 2021/22. Ai giallorossi bastano cinque minuti di fuoco per ribaltare un’ottima Salernitana, beffata da Carles Perez e Smalling.

Sintesi Roma Salernitana 2-1 MOVIOLA

1′ Calcio d’inizio – Si comincia!

10′ Primi dieci minuti senza squilli, i granata per ora contengono senza problemi

12′ Splendida percussione di Ederson e bordata dai 20 metri: Rui Patricio si rifugia in angolo

20′ El Shaarawy fugge in ripartenza e assiste Mkhitaryan, il cui sinistro è fuori misura

22′ GOL SALERNITANA – Punizione devastante di Radovanovic, imparabile per il portiere giallorosso. Errore anche della barriera che colpevolmente si apre

34′ Obi tampona in area Mkhitaryan, per Volpi non sufficiente per concedere il rigore ma sono veementi le proteste giallorosse

41′ Felix scappa via veloce a Gyomber che lo sgambetta: per Volpi è rigore, ma dopo on field review l’arbitro assegna la punizione dal limite

45’+4 Termina la prima frazione

46′ Si riparte, Mourinho sceglie Zaniolo al posto di Kumbulla

49′ OCCASIONE ROMA – Splendida palla in verticale di Oliveira per Abraham che solo di fronte a Sepe controlla malissimo e si fa anticipare dal portiere

57′ Ci prova Zaniolo, sinistro deviato in angolo

60′ OCCASIONE ROMA – Cross perfetto di Karsdorp per Felix che solissimo di testa mette a lato

62′ Ancora Zaniolo da lontano, conclusione troppo centrale e subito dopo è Sepe a deviare il tentativo con il destro

73′ OCCASIONE SALERNITANA – Ederson serve un gran pallone in area a Kastanos che calcia di sinistro, ma Rui Patricio è reattivo

81′ GOL ROMA – Carles Perez ha il tempo di controllare e prendere la mira dai 20 metri, infilando la palla a giro nell’angolo più lontano

83′ Destro violento di Shomurodov, alto sulla traversa

85′ GOL ROMA – Punizione di Veretout, sul secondo palo spunta Smalling che in controbalzo fulmina Sepe

87′ OCCASIONE ROMA – Shomurodov fugge a sinistra, sul diagonale è bravissimo Sepe a neutralizzare

92′ Zaniolo spreca il tris in contropiede

93′ Ultima chance per Ederson, destro fuori misura

93′ Termina il match

Migliore in campo: Carles Perez PAGELLE

Roma Salernitana 2-1: risultato e tabellino

Reti: 22′ Radovanovic, 81′ Carles Perez, 85′ Smalling

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio, Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira (67′ Shomurodov), Cristante (75′ Veretout), El Shaarawy (67′ Carles Perez); Mkhitaryan; Felix (67′ Zalewski), Abraham. All. Mourinho. A disp. Fuzato, Vina, Maitland-Niles, Mancini, Spinazzola, Diawara, Bove

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Ranieri (59′ Dragusin); Mazzocchi, Bohinen (65′ Zortea), Coulibaly, Ederson, Obi (65′ Kastanos); Ribéry (75′ Verdi), Djuric. All. Nicola. A disp. Belec, Jaroszynski, Veseli, Schiavone, Di Tacchio, Gagliolo, Vergani, Mikael

Arbitro: Manuel Volpi

Ammoniti: Bohinen, Djuric, Gyomber, Kumbulla, Cristante, Ribery, Kastanos, Mkhitaryan, Zortea, Radovanovic, Abraham

