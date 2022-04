Risultati classifica Serie A LIVE: il programma della trentaduesima giornata

Risultati classifica Serie A: tutti gli aggiornamenti della trentaduesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla trentaduesima giornata di Serie A che si svolgerà tra sabato 9 lunedì 11 aprile: i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Tredicesima giornata del girone di ritorno che scatterà dal Castellani con la sfida tra Empoli e Spezia, quanto mai entrambe vicine all’obiettivo salvezza. Il sabato avrà però modo di infiammarsi successivamente con l’Inter di fronte all’ostacolo Verona e con la Juve che deve ripartire dal pericolante Cagliari. Domenica determinante anche per Genoa, Venezia e Salernitana nella bagarre per non retrocedere, mentre Napoli-Fiorentina profuma di Scudetto e Sassuolo-Atalanta di spettacolo. In serata, ecco il Milan alla difficile prova Juric mentre chiude il programma la sfida di lunedì tra Bologna e Samp.

Sabato 9 aprile

Empoli-Spezia ore 15

Inter-Verona ore 18

Cagliari-Juventus ore 20.45

Domenica 10 aprile

Genoa-Lazio ore 12.30

Napoli-Fiorentina ore 15

Sassuolo-Atalanta ore 15

Venezia-Udinese ore 15

Roma-Salernitana ore 18

Torino-Milan ore 20.45

Lunedì 11 aprile

Bologna-Sampdoria ore 20.45

CLASSIFICA

Milan 67

Napoli 66

Inter* 63

Juventus 59

Roma 54

Lazio 52

Atalanta* 51

Fiorentina* 50

Hellas Verona 44

Sassuolo 43

Torino* 38

Bologna* 34

Udinese** 33

Empoli 33

Spezia 32

Sampdoria 29

Cagliari 25

Venezia* 22

Genoa 22

Salernitana** 16

