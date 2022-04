Allo stadio Maradona, il match valido per la 32ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Napoli e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Maradona, Napoli e Fiorentina, match valido per la 32ª giornata della Serie A 2021/22.

Sintesi Napoli Fiorentina 1-1 MOVIOLA

FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA

7′ Napoli in avanti – Azione sulla sinistra degli azzurri che liberano Mario Rui al cross. Palla bassa e tesa del portoghese su cui ci arriva Politano sul primo palo che sbuccia però col sinistro.

10′ Ammonizione Fiorentina – Giallo per Milenkovic che atterra Lobotka a centrocampo.

14′ Gol annullato Napoli – Fabian sfonda centralmente e serve Zielinski in area. Tiro cross del polacco sul secondo palo con Osimhen che si fa trovare pronto e insacca a porta vuota. Il guardalinee ferma tutto per fuorigioco.

16′ Occasione Fiorentina – Nico Gonzalez si libera al limite e serve un accorrente Biraghi in area di rigore. Il terzino calcia forte col sinistro, ma Ospina è attento sul primo palo.

23′ Tiro Napoli – Insigne si accentra dalla sinistra e calcia con il suo classico tiro a giro. Centrale, facile per Terracciano.

29′ GOL FIORENTINA – Azione di rimessa sulla fascia sinistra, con Biraghi che arriva al cross. Bucano tutti, ma il pallone spunta sui piedi di Duncan che la rimette in mezzo. Altra mischia, con la sfera che giunge a Nico Gonzalez che stoppa di petto e calcia forte sotto al set dove Ospina non può nulla.

34′ Tiro Napoli – Milenkovic si addormenta su un lancio lungo di Koulibaly. Sul pallone si avventa Mario Rui che entra in area e calcia col sinistro da posizione defilata. Tiro alle stelle.

DUE MINUTI DI RECUPERO

TERMINA IL PRIMO TEMPO

COMINCIA IL SECONDO TEMPO

46′ Sostituzione Napoli – Dentro Lozano, fuori Politano.

47′ Tiro Napoli – Punizione sopra la barriera di Insigne dai 25 metri. Destro alto.

49′ Occasione Napoli – Palla in profondità per Osimhen. Il nigeriano ci arriva e calcia col destro in spaccata. Esterno della rete.

55′ Sostituzione Napoli – Fuori Fabian, dentro Mertens.

58′ GOL NAPOLI – Altra lancio in profondità per Osimhen che sfonda sulla sinistra. Il nigeriano la metta a rimorchio per il neo entrato Mertens che col piatto di prima intenzione batte Terracciano sul primo palo.

Napoli Fiorentina 1-1: risultato e tabellino

Marcatori: 29′ Nico Gonzalez (F), 58′ Mertens (N)

Napoli (4-3-3): Ospina, Zanoli, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Fabian Ruiz (55′ Mertens), Lobotka, Zielinski; Politano (46′ Lozano), Osimhen, Insigne. All. Spalletti. A disposizione: Meret, Marfella, Juan Jesus, Tuanzebe, Ghoulam, Demme, Elmas, Lozano, Mertens.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat, Castrovilli; Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano. A disposizione: Dragowski, Rosati, Martinez Quarta, Terzic, Maleh, Ikoné, Callejòn, Kokorin, Piatek, Sottil. Ammoniti: Milenkovic

Arbitro: Maurizio Mariani

