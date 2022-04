Allo stadio Penzo, il match valido per la 32ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Venezia e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Penzo, Venezia e Udinese, match valido per la 32ª giornata della Serie A 2021/22.

Sintesi Venezia Udinese 0-1 MOVIOLA

1′ INIZIA IL MATCH – Primo pallone giocato dalla formazione di casa.

2′ AMMONITO BUSIO – Entrata ruvida del difensore di casa su Makengo.

5′ OCCASIONE CUISANCE – Incornata del centrocampista del Venezia che termina centrale nella braccia di Silvestri.

13′ CALCIO D’ANGOLO VENEZIA – Il primo corner del match è a favore della formazione casalinga.

14′ CALCIO D’ANGOLO VENEZIA – Cuisance mette in mezzo la palla dal corner derivante, ad arrivare primo è però un difensore che spazza via.

14′ OCCASIONE HAPS – Tiro che termina in curva.

17′ AMMONITO CUISANCE – Ammonito per proteste, per aver acceso gli animi e per essere andato testa a testa con Arslan.

17′ AMMONITO ARSLAN – Ammonito per proteste, per aver acceso gli animi e per essere andato testa a testa con Cuisance.

19′ OCCASIONE BECAO – Cross in mezzo per Beto che termina direttamente nella braccia di Maenpaa.

21′ CALCIO D’ANGOLO UDINESE – Arriva il primo corner anche per la formazione ospite.

23′ OCCASIONE BETO – Il centravanti bianconero stacca di testa ma la palla termina larga.

27′ AMMONITO HAPS – Prima tira la maglia ad Arslan e poi interviene quasi da dietro: ammonizione sacrosanta.

28′ OCCASIONE UDOGIE – Colpo di testa che termina alto sopra la traversa.

31′ OCCASIO BUSIO – Tiro ribattuto dalla difesa dell’Udinese.

32′ OCCASIONE BETO – Inserimento di Beto che colpisce il pallone che termina a pochi centimetri dalla porta difesa da Maenpaa.

33′ OCCASIONE DEULOFEU – Tiro direttamente dalla bandiera ma interviene Maenpaa che nega il goal olimpico.

34′ CALCIO DI RIGORE UDINESE – Dribbling dell’attaccante bianconero interrotto dal fallo di Cuisance. Il Var conferma la decisione del direttore di gara.

35′ GOAL DELOFEU – Il numero 10 dell’Udinese spiazza Maenpaa e sblocca il match del Penzo.

44′ OCCASIONE MAKENGO – Tiro che termina alto sopra la traversa.

45′ INTERVALLO – Si va negli spogliatoi senza recupero e con l’Udinese in vantaggio grazie al rigore realizzato da Delofeu.

46′ INIZIA IL SECONDO TEMPO – Primo pallone giocato dalla formazione ospite.

47′ CALCIO D’ANGOLO UDINESE – Deulofeu mette in mezzo il pallone che non viene preso da nessun calciatore.

48′ GRANDE OCCASIONE BETO – Contrasto tra Beto e Maenpaa, palla che si impenna e Beto può calciare al volo a porta vuota ma decide di stoppare il pallone e Maenpaa recupera.

51′ DOPPIA SOSTITUZIONE VENEZIA – Escono Cuisance e Busio ed entrano Vacca e Aramu.

53′ OCCASIONE BETO – Incornata e pallone che termina alto.

56′ DOPPIA SOSTITUZIONE VENEZIA – Esce per infortunio Ebuehi ed entra Kiyine. Esce anche Johnsen ed entra Okereke.

58′ AMMONITO HENRY – Pestone dell’attaccante arancio-neroverde su Molina.

60′ AMMONITO CECCARONI – Il difensore trattiene per la maglia Beto per evitare di subire la ripartenza.

61′ AMMONITO UDOGIE – Sanzionato il calcatore bianconero per un intervento falloso su Haps.

64′ OCCASIONE HENRY – Tiro di Henry e ottimo intervento di piede di Silvestri che nega il goal al Venezia.

Migliore in campo: Deulofeu al termine del primo tempo PAGELLE

Venezia Udinese 0-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 35′ Deulofeu (Udinese)

AMMONITI: Busio (Venezia), Cuisance (Venezia), Arslan (Udinese), Henry (Venezia), Ceccaroni (Venezia), Udogie (Udinese)

VENEZIA (4-3-2-1): Maenpaa; Ebuehi (56′ Kiyine), Modolo, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Busio (51′ Vacca), Crnigoj; Cuisance (51′ Aramu), Johnsen (56′ Okereke); Henry. A disposizione: Berinato, Svoboda, Ullmann, Caldara, Fiordilino, Kiyine, Nani, Tessman, Vacca, Aramu, Nsame, Okereke. All. Zanetti

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. A disposizione: Gasparini, Padelli, Benkovic, Zeegelar, Nutinck, Jajalo, Samardzic, Soppy, Nestorovski, Pussetto, Success. All. Cioffi

Arbitro: Marco Guida

