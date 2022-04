Allo stadio Mapei, il match valido per la 32ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Sassuolo e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Mapei, Sassuolo e Atalanta, match valido per la 32ª giornata della Serie A 2021/22.

Sintesi Sassuolo Atalanta 2-0 MOVIOLA

2′ Occasione Sassuolo – Tacco di Scamacca per Maxime Lopez, che entra in area e calcia trovando prima la deviazione di Scalvini e poi l’intervento di Sportiello che devia la palla in angolo.

11′ Occasione Pasalic – Si fa vedere la Dea. Zapata serve al limite il centrocampista che calcia trovando la risposta di Consigli sulla traversa e poi in corner.

18′ Occasione Miranchuk – Atalanta a un passo dal vantaggio. Ancora Zapata protagonista con i suoi movimenti: palla al centro dell’area per l’accorrente Miranchuk e palla fuori ma non di molto.

21′ Gol annullato a Berardi – Lancio dalle retrovie di Kaan Ayhan per Berardi. Gran controllo di Berardi che entra in area e punta Scalvini, lo salta netto e col destro trova il gol ma l’arbitro annulla per posizione irregolare dell’attaccante neroverde.

24′ Gol di Traore – Contropiede del Sassuolo. Calcio d’angolo della Dea, Berardi controlla e fa partire il contropiede. Palla a Kyriakopoulos che serve Traore: controllo di petto e mancino sotto la traversa.

26′ Palo di Traore – Scatenato l’ivoriano. Conclusione dall’interno dell’area deviata, palla poi sul palo. Sulla respinta né Raspadori né lo stesso Traore riescono a trovare il gol.

31′ Occasione Chiriches – Colpo di testa del difensore neroverde su calcio d’angolo da sinistra di Kyriakopoulos. Palla schiacciata e indirizzata a finire sotto la traversa ma Sportiello con un gran guizzo dice di no.

38′ Occasione Pasalic – Cross di Hateboer dalla destra per Pezzella: piattone per Pasalic che spara col sinistro ma non trova la porta.

49′ Occasione Chiriches – Colpo di testa del centrale, ancora su corner, e palla sul secondo palo dove Pezzella, con un grande intervento, anticipa Raspadori.

53′ Occasione Traore – Scamacca mette l’ex Empoli a tu per tu con Sportiello, che respinge ottimamente la sua conclusione.

62′ Raddoppio di Traore – Palla in profondità di Lopez per Traore. Difesa dell’Atalanta da rivedere e destro vincente dell’ivoriano che trova la sua prima doppietta personale.

Migliore in campo: Traore al termine del primo tempo PAGELLE

Sassuolo Atalanta 2-0: risultato e tabellino

MARCATORI: 24′ e 62′ Traore (S)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Kaan Ayhan, Chiriches, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Matheus Henrique (46′ Magnanelli); Berardi, Raspadori, Traore, Scamacca. In panchina: Pegolo, Vitale, Rogerio, Peluso, Toljan, Ferrari, Ruan Tressoldi, Oddei, Ciervo, Defrel. Allenatore: Allessio Dionisi

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi (57′ Palomino), Demiral, Scalvini; Hateboer (46′ Zappacosta), Pessina, Pasalic, Pezzella; Boga (57′ Muriel); Miranchuk (46′ Koopmeiners), Zapata. In panchina: Musso, Rossi, Maehle, Malinovskyi, Mihaila, Cittadini. Allenatore: Gian Piero Gasperini

ARBITRO: Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata

NOTE: AMMONITI: Matheus Henrique, Muldur (S)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A