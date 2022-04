Moviola Sassuolo Atalanta: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Sassuolo Atalanta

L’episodio chiave della moviola del match tra Sassuolo e Atalanta, valido per la 32ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Sacchi.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

21′ Gol annullato a Berardi – Lancio dalle retrovie di Kaan Ayhan per Berardi. Gran controllo di Berardi che entra in area e punta Scalvini, lo salta netto e col destro trova il gol ma l’arbitro annulla per posizione irregolare dell’attaccante neroverde.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A