Moviola Roma Salernitana: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Roma e Salernitana, valido per la 32ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Volpi.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

34′ Obi tampona in area Mkhitaryan, per Volpi non sufficiente per concedere il rigore ma sono veementi le proteste giallorosse

41′ Felix scappa via veloce a Gyomber che lo sgambetta: per Volpi è rigore, ma dopo on field review l’arbitro assegna la punizione dal limite

