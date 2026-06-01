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Chiesa strizza l’occhio al ritorno in Serie A: il Como valuta il colpo per aumentare i “formati in Italia”
Federico Chiesa, scenario italiano sempre vivo: il Como adesso valuta il suo nome per completare la quota “local”
Aria di cambiamento in casa Liverpool. Dopo il biennio con Arne Slot, i Reds valutano una profonda ristrutturazione della rosa e tra i possibili partenti torna a figurare Federico Chiesa, già vicino all’addio nelle scorse sessioni di mercato.
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Secondo Cronache di Spogliatoio, sul giocatore si è acceso il concreto interesse del Como, che deve aumentare il numero di calciatori “formati localmente” in vista della Champions League.
Le regole UEFA impongono infatti una rosa da 25 elementi con almeno 8 giocatori cresciuti nei vivai nazionali, limite che restringe a 17 il numero degli stranieri utilizzabili.
In quest’ottica, Chiesa rappresenta un profilo ideale per il progetto lariano, insieme ai nomi già circolati di Cambiaso, Marcandalli, Comuzzo e Miretti.
La stagione dell’azzurro a Liverpool conferma il suo ruolo marginale: 33 presenze, ma minutaggio ridotto e appena 3 gol e 3 assist complessivi. Numeri che alimentano l’idea di un trasferimento e rendono il Como una destinazione sempre più credibile.