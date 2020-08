Bologna, sirene straniere per Orsolini e Skov Olsen: i dettagli

Riccardo Orsolini e Skov Olsen potrebbero lasciare il Bologna: Borussia Dortmund e Besiktas sui due giocatori

Il nome di Riccardo Orsolini ha fatto girare la testa a varie big. Il giovane è stato corteggiato da club di Premier e di Liga, ma non solo: anche dalla Bundesliga ha avuto richieste e in particolare dal Borussia Dortmund.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, l’ala ha detto (al momento) di no all’offerta del club giallonero. La sua decisione è stata presa per due motivi: perché vuole giocarsi a Bologna le possibilità di andare a Euro 2021 e perché l’opzione della Juve di pareggiare un’eventuale offerta è scaduta lo scorso 10 luglio.

Ma Orsolini non è l’unico che potrebbe lasciare l’Emilia Romagna in estate. Andreas Skov Olsen, infatti, ha diversi estimatori all’estero. Tra tutti il Besiktas: la società turca avrebbe però avanzato una proposta troppo bassa rispetto a quelle che sono le richieste del Bologna, che avrebbe quindi immediatamente rispedito l’offerta al mittente. Oltre al club turco anche Glasgow Rangers e il Copenaghen avrebbero messo gli occhi su Skov Olsen.