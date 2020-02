Il portiere del Bologna Skorupski ha commentato in zona mista la vittoria ottenuta all’Olimpico contro la Roma – VIDEO

Il Bologna è uscito a testa alta dall’Olimpico conquistando una vittoria importante in ottica europea contro la Roma. Sesto posto in classifica, al momento, per una piazza che continua a credere nell’impresa.

A commentare il successo è il portiere rossoblù Lukasz Skorupski, intervenuto in zona mista al termine della partita: «Abbiamo fatto una grande partita. Continuiamo così».