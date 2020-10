Bologna, Soriano: «Difficile durare 90 minuti. Dobbiamo aiutarci»

Roberto Soriano, centrocampista del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Sassuolo

PRESTAZIONE – «Abbiamo subito gol troppo vicino al 3-1 nostro. C’era tempo, e penso che gli altri due siano stati episodi sfortunati. Per gran parte della partita abbiamo fatto il nostro gioco, sapendo che ci potevano mettere in difficoltà negli spazi siamo stati compatti. Poi nel finale c’è stato un calo, e con la loro qualità ci hanno messi un po’ in difficoltà».

MIGLIORAMENTI – «Nel calcio bisogna solo continuare a lavorare e cercare di dare qualcosa in più quando le cose non vanno come vogliamo. Per gran parte abbiamo giocato una buona gara, serve la consapevolezza di voler ripartire da lì. Quando però siamo stanchi bisogna essere più compatti e avere voglia di non prendere gol. A volte può andare male, ma se giochiamo così, aggressivi, convinti e di squadra, arriveranno anche i risultati».

RECUPERO – «Il rientro non è stato normale, ma come noi per tante altre squadre. Per il tipo di gioco che facciamo è difficile durare 90 minuti. Lì dobbiamo stare più compatti, o andiamo in difficoltà. Non parlo della difesa, però, ma di tutta la squadra a partire dagli attaccanti. Bisogna voler soffrire insieme».