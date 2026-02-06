Bologna, il Comune verso lo stop al restyling del Dall’Ara: pronti a ritirare i 40 milioni!

Bologna, sfuma il restyling dello stadio Dall’Ara: il Comune orientato a ritirare i fondi. Tutti gli aggiornamenti sulla situazione

Il progetto di restyling dello stadio Dall’Ara sembra ormai destinato a tramontare. Con il passare dei mesi, infatti, appare sempre più improbabile che il Comune di Bologna, guidato dal sindaco Matteo Lepore, possa confermare i 40 milioni di euro inizialmente stanziati per l’opera. Una frenata che rischia di mettere definitivamente la parola fine a un piano discusso e atteso da anni.

Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, le ragioni del possibile dietrofront dell’amministrazione sono principalmente due: l’aumento dei costi delle materie prime, cresciuti nel post Covid e mai realmente rientrati, e l’impossibilità per il Bologna di reperire fondi sufficienti a coprire il resto dell’investimento. Un aspetto, quest’ultimo, reso ancor più delicato dal fatto che, anche dopo il restyling, l’impianto sarebbe rimasto di proprietà pubblica, con il club rossoblù titolare di una concessione quarantennale già attiva.

Nei prossimi giorni è attesa una delibera del Comune che dovrebbe sancire ufficialmente lo stop al progetto, liberando così i 40 milioni destinati allo stadio per reindirizzarli verso altre iniziative. Si chiuderebbe così una lunga fase di stallo, nonostante i numerosi incontri tra società e amministrazione, proseguiti senza esito anche nelle ultime settimane.

Allo stato attuale mancano infatti quasi 90 milioni di euro per completare l’intervento, una cifra che rende impossibile procedere senza nuove risorse. Resta comunque aperta l’ipotesi di un riammodernamento del Dall’Ara finanziato interamente con fondi pubblici, un’opzione che comporterebbe lavori meno invasivi e costi più contenuti. Con l’addio al restyling completo, sfuma anche l’idea di un impianto temporaneo per ospitare le partite casalinghe del Bologna.

