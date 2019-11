Bologna, Svanberg: «Dopo la nazionale testa al Parma. E Ibrahimovic…»

Bologna, Svanberg in conferenza stampa: «Mi sono goduto la settimana in nazionale, ora penso al Parma. E Ibrahimovic…»

Mattias Svanberg, giocatore del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa al fianco di De Leo alla vigilia del match contro il Parma. Ecco le parole dello svedese:

«Ibrahimovic? Non l’ho ancora chiamato. Ho parlato con lui una volta quando ho giocato a Malmö. Secondo me lui è troppo grande per tornare a giocare in Svezia. Kulusevski? Siamo grandi amici ma domani saremo rivali e faremo di tutto per vincere. Dopo la Nazionale adesso sono concentrato sul Bologna e sulla gara di domani».