Bologna, Thiago Motta: «Contento del risultato, ma il primo tempo...»

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza dopo la vittoria sul Cagliari.

VITTORIA – «Sotto l’aspetto della motivazione il primo tempo non mi è piaciuto. Alla fine sono contento per il risultato che abbiamo ottenuto. Andiamo avanti così».

MORO – «Stasera ha fatto bene, parliamo di un giocatore che ha tanta voglia di fare nonostante gli sbagli. Deve capire meglio come posizionarsi senza palla, giocare più veloce e vedere anche come si gioca quando non ha il pallone. Ma sono contento del suo lavoro».