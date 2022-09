Bologna, Ulivieri: «Ho pianto per l’esonero di Mihajlovic»

Le parole di Renzo Ulivieri sull’esonero di Mihajlovic dal Bologn: «Ho pianto quando l’ho saputo, non voglio commentare questa decisione»

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio ha parlato ai microfoni di Adnkronos in seguito all’esonero di Mihajlovic dal Bologna. Di seguito le sue parole.

«Faccio fatica ad entrare in una discussione tecnica e per questo non voglio commentare questa decisione del Bologna. Mi ha fatto male e ieri quando l’ho saputo ho pianto».