Il Bologna sogna in grande in vista del 2022. La formazione rossoblù cerca due rinforzi per sognare l’Europa

Il Bologna guarda al 2022 con ottimismo. Sinisa Mihajlovic e i rossoblù hanno bene in mente cosa fare per provare e continuare a migliorare e a migliorarsi. I felsinei sognano l’Europa ma, l’obiettivo minimo, è la parte sinistra della classifica e dopo vari tentativi andati a vuoto, sembra essere arrivata l’annata giusta per tentare la scalata alla classifica. Occorrono però un paio di rinforzi dal mercato. Il club rossoblù dovrà innanzitutto resistere alle tentazioni e non dovrà cedere i vari gioielli: da Svanberg a Hickey sono diversi i calciatori ad avere mercato, ma nessuno dovrebbe partire. Chi dovrebbe andare via è invece Riccardo Orsolini, che ha trovato poco spazio e visto il cambio modulo dovrebbe cambiare aria (occhio anche a Skov Olsen che sta attraversando la stessa situazione del giocatore classe ’97). Arriveranno un nuovo terzino destro e un nuovo attaccante di scorta.

Il mercato del Bologna in due mosse

Il Bologna in questo momento ha il Ropero Santander come riserva di Marko Arnautovic. Il paraguaiano però è stato fermo diversi mesi per infortunio e non ha convinto, nonostante il ritorno al gol all’ultima del 2021, nel derby contro il Sassuolo. Un successo importante, quasi rigenerante per il Bologna, per scrollarsi di dosso le paure e per programmare un 2022 importante. Il Bologna vuole restare nella zona sinistra della classifica, vuole tornare a tingere l’Emilia di rosso e blu. Mihajlovic, con il cambio modulo e il ritorno alla difesa a 3, ha dimostrato di essere intelligente, di saper leggere i momenti e di saper dare una scossa alla squadra. Ora servirà qualche rinforzo dal calciomercato per puntellare la squadra e per continuare a sognare.