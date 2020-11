Bologna, verso il Napoli: Mihajlovic ha studiato De Zerbi

Sinisa Mihajlovic vuole riconfermarsi dopo la vittoria contro il Cagliari: ha studiato il Sassuolo proprio contro gli azzurri

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic ha bisogno di continuità e vuole mettersi in marcia per tentare di replicare il campionato dello scorso anno. Il prossimo avversario è il Napoli di Gennaro Gattuso.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Mihajlovic avrebbe studiato la gara del Sassuolo al San Paolo (vittoria neroverde per 0-2) proprio per cercare di replicare, con le dovute differenze, quella strategia che ha messo in difficoltà gli azzurri.