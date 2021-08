Bonazzoli Salernitana, nuovo ostacolo nell’affare: Sampdoria inamovibile

Calciomercato Salernitana: ci sarebbe un nuovo ostacolo nell’affare con la Sampdoria per portare in granata Federico Bonazzoli

In dirittura d’arrivo, come riporta La Repubblica, la trattativa per il passaggio di Federico Bonazzoli alla Salernitana. Superate le perplessità dell’attaccante, non legate alla destinazione ma nell’ottica di fare la scelta migliore in questo frangente di carriera dove ha bisogno di un rilancio, le parti sono vicine alla chiusura dell’operazione.

Spunta però un problema economico di non poco conto. Bonazzoli ha ancora tre anni di contratto alla Sampdoria a un milione di euro per stagione. Ingaggio importante ed è la ripartizione dello stipendio l’ultimo problema ancora da risolvere. La Salernitana chiede un contributo, la Sampdoria non è disposta ad accontentarla.