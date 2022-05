Bonolis: «La mia gioia? I rigori c’erano, peccato…»

Bonolis punge la Juve dopo la vittoria dell’Inter nella finale di Coppa Italia. Le parole del noto tifoso nerazzurro sui due rigori

Juve Inter non finisce mai. A due giorni dalla finale di Coppa Italia vinta dai nerazzurri per 2-4 all’Olimpico tra le polemiche, infatti, non mancano nuove frecciate contro i bianconeri.

Paolo Bonolis, noto volto televisivo e tifoso dell’Inter, a Inter TV ha mandato un messaggio alla Juve.

LE PAROLE – «La mia gioia in una parola? Peccato che i rigori c’erano, peccato!».