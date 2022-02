ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Bonolis accusa: «Paratici sta lavorando ancora per la Juve». Le parole del celebre tifoso dell’Inter

DYBALA ALL’INTER – «Farebbe comodo a chiunque, non solo all’Inter. E’ un giocatore fantastico. Ricordo che, quando giocava con il Palermo, ne parlammo con Javier Zanetti: mi disse che lo seguivano e che volevano portarlo in nerazzurro. Poi alla fine è andato alla Juve…».

KULUSEVSKI E BENTANCUR – «Come hanno fatto a cedere Bentancur e Kulusevski a 70 milioni? Con tutto il rispetto per i due giocatori in questione, ma non mi sembra valgano certe cifre. Guarda caso sono rientrati da quello che hanno speso per Vlahovic. Non è che Paratici, in fondo, ha lavorato ancora per avvantaggiare la Juve? Ho letto anche che alcuni tifosi del Tottenham non siano proprio così soddisfatti di questi due nuovi acquisti…».