Bonucci PSG? Le voci di mercato allontanano il difensore dal Milan, ma in realtà i rossoneri lo ritengono incedibile

Il Paris Saint Germain, recentemente graziato dalla scure del Fair Play Finanziario, sta aspettando un po’ a rendere ufficiale l’arrivo di Gianluigi Buffon sotto la Torre Eiffel. Il portiere potrebbe non essere l’unico italiano a finire a Parigi nella prossima sessione di mercato, perché arrivano voci clamorose e ancora tutte da verificare. Secondo Tuttosport, infatti, il PSG si starebbe muovendo pure per Leonardo Bonucci, difensore del Milan. Non ci sono conferme, ma per il quotidiano torinese è proprio Bonucci il grande obiettivo per la difesa. Arrivato al Milan l’anno scorso dalla Juventus, l’ex bianconero è uno dei leader del nuovo corso e ha un buon rapporto sia con l’ambiente sia con Gennaro Gattuso. Massimiliano Mirabelli lo ha pagato tanto e lo ha messo al centro del progetto, difficile che possa lasciare il Milan dopo un anno.

Il Paris Saint Germain rimane alla ricerca di un difensore e parrebbe aver sondato il terreno col Milan proprio per Bonucci. Andrebbe a comporre con Buffon una parte di quell’ossatura che ha reso grande la Juventus, i due assieme hanno vinto sei Scudetti e tre Coppe Italia, quindi sarebbero una garanzia importante. Peccato che il Milan non abbia alcuna intenzione di dare via Bonucci e lo stesso Bonucci non sembri intenzionato a dire già addio al Diavolo. Rimane una suggestione, ma niente di più. Il PSG potrebbe muoversi più concretamente su altri fronti, come quello di Alex Sandro, altra pedina della Juventus. Per ora, però, è tutto avvolto da una coltre di nubi perché a Parigi, per una volta, hanno l’obbligo di vendere: il FFP ha parlato chiaro e servono plusvalenze per sessanta milioni di euro da mettere nero su bianco entro la fine di giugno.