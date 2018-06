Leonardo Bonucci, capitano e leader del Milan, ha spazzato via i dubbi legati al suo futuro e parlato degli obiettivi per la prossima annata

Il mondo di Bonucci è cambiato da un’estate all’altra. Lui, juventino acquisito, ha scelto il Milan nel corso dello scorso mercato, diventandone subito il capitano ed un punto di riferimento per i tanti calciatori emergenti presenti in rosa. Si è fatto un gran parlare, negli ultimi giorni, della possibilità che il Capitano abbandonasse la nave, ma Leo lo ha smentito ai microfoni di Sky Sport: «Futuro? Non ci sono problemi. La mia speranza è che vengano risolti i problemi e che s’inizi a costruire qualcosa di importante».

I problemi di cui parla Bonucci riguardano la situazione economica della società, con Yonghong Li chiamato a trovare nuovi soci per evitare che le quote finiscano nelle mani del fondo americano Elliott. Il problema però potrebbe ripercuotersi anche sul campo, visto che la Uefa, tra le varie sanzioni, potrebbe applicare l’esclusione dalle competizioni europee. Bonucci però pensa in grande e fissa l’obiettivo per il futuro a breve termine: «Puntiamo a rientrare in Champions League e a competere per obiettivi importanti». Infine una battuta sul Mondiale che sta per cominciare: «Vincerà l’Argentina».