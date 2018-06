Buffon al Psg: via libera dopo la decisione dell’Uefa sul Fpf

Nessuna sanzione dall’Uefa per il Psg in ottica Fair play finanziario, via libera per l’arrivo di Gigi Buffon: le ultime sul futuro dell’ex Juventus

Vi abbiamo raccontato pochi minuti fa le decisioni dell’Uefa in tema Fair play finanziario, con il Psg che “l’ha fatta franca”. Il club parigino non ha ricevuto alcuna sanzione da Nyon, sarà necessario aggiustare il bilancio con qualche cessione entro il 30 giugno 2018. Ed è un segnale importante per la trattativa con Gigi Buffon, che ha dato l’addio alla Juventus ed è pronto a vivere una nuova avventura, l’ultima, da protagonista…

Come sottolineato da Tuttosport, super Gigi è sempre più vicino al trasferimento al Paris Saint Germain: la dirigenza del club di Ligue 1 e l’entourage dell’estremo difensore hanno già raggiunto un’intesa di massima per un biennale da 4 milioni di euro a stagione. Per la nota ufficiale manca pochissimo dunque: attesi aggiornamenti nei prossimi giorni…