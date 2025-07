Cagliari, Borrelli si presenta: «Pisacane? Penso sia molto diretto, parla bene alla squadra. Ecco perchè ho scelto i rossoblù»

Cagliari, le prime parole di Borrelli: «Pisacane? Penso sia molto diretto, parla bene alla squadra. Ecco perchè ho scelto i rossoblù»

Il Cagliari ha ritrovato il sorriso nell’amichevole estiva disputata a Ponte di Legno, imponendosi per 3-1 sull’Ospitaletto. Al termine dell’incontro, Gennaro Borrelli, nuovo centravanti rossoblù classe 2000 proveniente dal Frosinone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, esprimendo entusiasmo per l’inizio della sua avventura in Sardegna.

Impatto positivo con lo staff tecnico

Tra i temi affrontati, Borrelli ha sottolineato l’importanza del lavoro con Fabio Pisacane, vice allenatore del Cagliari ed ex difensore centrale conosciuto per il suo carattere determinato e la leadership in campo.

Nel corso dell’intervista, Borrelli è stato paragonato a Leonardo Pavoletti, storico bomber del Cagliari noto per il gioco aereo e la presenza fisica. Il giovane attaccante non si è mostrato intimorito dalla similitudine, anzi…

Con l’amichevole terminata positivamente e un nuovo volto motivato come Borrelli, il Cagliari guarda con ottimismo alla prossima stagione. Se il buongiorno si vede dal mattino, l’estate rossoblù promette emozioni.

CHI E’ BORRELLI – Gennaro Borrelli è un attaccante italiano classe 2000, originario di Campobasso. Cresciuto nel settore giovanile del Pescara, si è messo in luce per le sue doti fisiche e la capacità nel gioco aereo. Dopo esperienze in Serie B e C con squadre come Juve Stabia, Cosenza e Frosinone, nel 2025 approda al Cagliari. Punta centrale strutturata, Borrelli è visto come una promessa per l’attacco rossoblù. Le sue parole:

AMICHEVOLE – «Sono contento stiamo lavorando tanto, oggi è stato un bel test. Andiamo avanti con grande ottimismo».

PISACANE – «Penso sia molto diretto, parla bene alla squadra ed è molto positivo. Sembra più vicino a te, mi dà tanti consigli e mi apprezza».

PAVOLETTI – «Leo è tanti anni che gioca, lo guardavo tanto da piccolo per caratteristiche simili. Spero di poter fare quello che ha fatto lui. Mi dà tanti consigli».

SCELTA – «Ho scelto Cagliari perché è quella che mi ha offerto un’opportunità migliore».