Borussia Dortmund-Atalanta 3-2, pagelle e tabellino

Borussia Dortmund-Atalanta, andata sedicesimi di finale Europa League 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini esce sconfitta a testa alta dal Westfalenstadion dove il Borussia Dortmund ha la meglio per 3-2 nella gara d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. I nerazzurri, dopo essere andati in svantaggio alla mezzora di gioco con una rete di Schurrle, si ricompattano e, a inizio ripresa, riescono a ribaltare il risultato con un pregevole uno-due di Ilicic. Il Dortmund non si smarrisce e trova prima il pari con Batshuayi e, in pieno recupero, il vantaggio finale sempre con l’attaccante ex Chelsea. L’Atalanta, seguita da oltre 5mila tifosi, ottiene una sconfitta immeritata sul campo del Borussia Dortmund dopo una partita sostanzialmente equilibrata. Un risultato che, comunque, lascia ampi margini di possibilità di passaggio del turno in vista della gara di ritorno (giovedì prossimo, 22 febbraio).

Borussia Dortmund-Atalanta 3-2: tabellino

MARCATORI: 30′ Schurrle, 51′, 56′ Ilicic, 65′, 91 Batshuayi.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki 5,5; Piszczek 6, Sokratis 7, Toprak 6, Toljan 5; Weigl 6,5 (dall’81’ Dahoud 5,5), Castro 6; Pulisic 6,5 (dall’85’ Isak s.v.), Reus 5,5 (dal 62′ Gotze 6,5), Schurrle 7; Batshuayi 7. A disposizione: Weidenfeller, Schmelzer, Zagadou, Sahin, Castro, Dahoud, Isak. Allenatore: Stoger.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha 6; Toloi 5, Caldara 5,5 (dall’85’ Palomino s.v.), Masiello 6; Hateboer 6,5, de Roon 6, Freuler 5,5, Spinazzola 6,5; Cristante 6; Iličić 7,5 (dall’89’ Petagna s.v.), Gomez 6 (dal 76′ Gosens s.v.). A disposizione: Gollini, Palomino, Gosens, Cornelius, Castagne, Mancini, Petagna. Allenatore: Gasperini.

ARBITRO: Stefanski (Polonia).

NOTE: Ammoniti Weigl, Cristante, Piszczek, Hateboer, Schurrle, Batshuayi.

BORUSSIA DORTMUND – IL MIGLIORE

BATSHUAYI 7 – Decide la partita con una doppietta (particolarmente apprezzabile il tiro del momentaneo pareggio) oltre a regalare giocate di pregio.

BORUSSIA DORTMUND – IL PEGGIORE

TOLJAN 5 – Non è uin serata e soffre particolarmente le avanzate di Hateboer e Ilicic. In ritardo su entrambe le reti atalantine.

ATALANTA – IL MIGLIORE

ILICIC 7,5 – E’ la spina nel fianco della difesa giallonera. Colpisce due volte in 5 minuti e fa sognare Gasperini e le migliaia di tifosi nerazzurri al seguito.

TOLOI 5 – Nonostante una prova di sacrificio, le ultime due reti del Borussia nascono da suoi errori.

Borussia Dortmund-Atalanta: diretta live e sintesi

SINTESI SECONDO TEMPO – Inizio offensivo dell’Atalanta e nerazzurri premiati: Ilicic va in rete tra il 6′ e l’11 portando i nerazzurri in vantaggio. Il Dortmund si ricompatta e trova il pareggio al 20′ su una ripartenza conclusa da un gran tiro di Batshuayi. La gara prosegue vivace con continui capovolgimenti di fronte: in pieno recupero arriva la rete che decide la gara con Batshuayi che, ben servito da Gotze, buca ancora una volta la porta atalantina.

90’+4′ Finisce al Westfalenstadion: Borussia Dortmund batte Atalanta 3-2 dopo una gara emozionante dal primo all’ultimo minuto.

90’+1′ IL BORUSSIA DORTMUND VA IN VANTAGGIO. SU UNA RESPINTA DELLA DIFESA ATALANTINA, GOTZE SERVE BATSHUAYI CHE SEGNA DA POCHI PASSI. 3-2

Decretati 4 minuti di recupero

44′ Ultima sostituzione per Gasperini: esce Ilicic, entra Petagna

40′ Un cambio per parte: nell’Atalanta esce Caldara ed entra Palomino, nel Borussia esce Pulisic ed entra Isak

37′ Tentata conclusione di Batshuayi in area nerazzurra e Caldara che voene involontariamente colpito al volto. L’attaccante viene ammonito e il difensore esce dal campo sanguinando vistosamente

36′ Seconda sostituzione nel Borussia: esce Weigl, entra Dahoud

35′ Masiello si inserisce in area e conclude: pallone deviato, controlla Burki

31′ Primo cambio per Gasperini: esce Gomez, entra Gosens

31′ Conclusione di Freuler da fuori area, pallone altissimo

21′ Borussia ancora pericoloso: Pulisic entra in area e la sua conclusione, rimpallata, termina sull’esterno della rete

20′ IL PAREGGIO DEL BORUSSIA. ERRORE D’IMPOSTAZIONE DI TOLOI E RIPARTENZA TEDESCA CONCLUSA DA UN TIRO POTENTE DI BATSHUAYI CHE BATTE BERISHA. 2-2

17′ Primo cambio della gara: nel Borussia esce Reus ed entra Gotze

13′ Ammoniti Hateboer e Schurrle, protagonisti di un confronto poco amichevole

11′ ATALANTA IN VANTAGGIO! CONTROPIEDE NERAZZURRO E TOCCO DI CRISTANTE RESPINTO DA BURKI: SOTTO PORTA E’ PRONTO ILICIC CHE INSACCA FIRMANDO LA SUA DOPPIETTA PERSONALE. 1-2

8′ Contatto dubbio in area tedesca: Ilicic viene toccato da Toprak ma l’arbitro non ravvisa l’infrazione

6′ IL PAREGGIO DELL’ATALANTA! CROSS DI SPINAZZOLA DALLA DESTRA, CONTROLLO DI ILICIC E CONCLUSIONE DI SINISTRO SUL SECONDO PALO CHE VALE IL PAREGGIO. 1-1

1′ E’ iniziato il secondo tempo di Borussia Dortmund-Atalanta. Squadre in campo con le formazioni iniziali

—–

SINTESI PRIMO TEMPO – Partita vibrante fin dai minuti iniziali e prima occasione da rete costruita dal Borussia Dortmund al 6′: Reus conclude a lato di poco. Atalanta viva e pericolosa con Cristante e Caldara tra il 12′ e 13′. Pochi minuti dopo, Schurrle va alla conclusione dal limite e colpisce il palo esterno. Le due squadre continuano a costruire fino alla mezzora quando Schurrle, ben servito da Piszczek in area, batte Berisha da pochi passi per il vantaggio giallonero. Partita vivace e sostanzialmente equilibrata fino all’intervallo.

45’+2′ Finisce il primo tempo: Borussia Dortmund in vantaggio sull’Atalanta grazie alla rete segnata da Schurrle al 30′.

Decretati 2 minuti di recupero

41′ Bella discesa di Hateboer e pallone a Ilicic che conclude: pallone deviato che si alza a campanile, controlla Burki

41′ Spunto di Schurrle che si accentra ai 20 metri e conclude: Berisha para

34′ Ammonito Piszczek per un’entrata in ritardo su Gomez

30′ IL VANTAGGIO DEL BORUSSIA DORTMUND. BATSHUAYI RECUPERA UN PALLONE A CENTROCAMPO E SERVE PISZCZEK SULLA DESTRA, IL POLACCO CROSSA AL CENTRO DOVE SI INSERISCE SCHURRLE CHE BATTE BERISHA DA POCHI PASSI. 1-0

28′ Bel controllo di Schurrle al vertice dell’area e conclusione potente: Berisha para in due tempi

26′ Ammonito Cristante, falloso su Toprak

24′ Weigl è il primo ammonito della gara dopo una trattenuta su Gomez

22′ Bello spunto di Batshuayi che si libera di Toloi e Caldara e conclude, para Berisha

19′ Gomez si destreggia al limite dell’area e conclude: pallone leggermente deviato da Sokratis e fuori di poco

17′ Su una discesa di Pulisic, pallone a Schurrle che va al tiro dai 20 metri: deviazione di de Roon e pallone che colpisce la parte esterna del palo

13′ Sulla battuta dalla bandierina, nerazzurri ancora pericolosi: Caldara sfiora il pallone di testa sotto porta, sfera sul fondo

12′ Contropiede dell’Atalanta con Ilicic che serve Cristante in area: il tiro del giocatore atalantino viene deviato in angolo da un difensore

6′ Prima vera occasione della gara costruita dal Borussia Dortmund. Elegante ripartenza di Schurrle e lancio lungo a servire Reus: il diagonale ravvicinato del capitano tedesco termina di poco a lato

4′ Inizio determinato dell’Atalanta che opera un pressing sugli avversari in tutte le zone del campo

1′ La partita è iniziata col calcio d’avvio dell’Atalanta

Squadre in campo al ‘Signal Iduna Park’, tra poco il calcio d’avvio di Borussia Dortmund-Atalanta



Borussia Dortmund-Atalanta: formazioni ufficiali, Gomez e Ilicic dal 1′

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki, Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan; Weigl, Castro; Pulisic, Reus, Schurrle; Batshuayi.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Iličić, Gomez.

Borussia Dortmund-Atalanta: probabili formazioni e pre-partita

Il direttore generale dell’Atalanta, Umberto Marino, è intervenuto poco prima della gara ai microfoni di Sky Sport: «Essere qui con 5mila tifosi al seguito è qualcosa di unico e probabilmente irripetibile. Tentiamo l’impresa – ha dichiarato – Abbiamo coraggio, determinazione e voglia di fare bene. Ci auguriamo di proseguire nel nostro percorso; il mister ha dato una svolta alal squadra, poi ci sono altri ingredienti fondamentali come la proprietà che vuole un gran bene al club e il pubblico che ci è sempre vicino. In più, il centro di Zingonia che è sempre all’avanguardia».

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki, Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan; Weigl, Dahoud; Pulisic, Reus, Schurrle; Batshuhayi. Allenatore: Stoger.

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Palomino, Caldara, Masiello; Hateboer, Frelìuler, De Roon, Spinazzola; Cristante, Gomez; Cornelius. Allenatore: Gasperini.

Queste le parole dell’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia dell’incontro: «Abbiamo meritato di essere qui, ce lo siamo guadagnati sul campo. Per come sono andate le partite è un premio, è un punto di partenza e non di arrivo. In campionato affrontiamo grandi squadre come Napoli e Juventus, il Borussia non è da meno ma abbiamo riferimenti. Siamo curiosi di confrontarci con questa squadra. 5000 tifosi in arrivo da Bergamo? E’ fantastico, ci spingono a dare il massimo. Dovremo essere bravi a mantenere viva la qualificazione perché poi c’è il ritorno da noi e sarà importante. Non c’è gloria senza pericolo e siamo contenti di essere qui a giocarci una grande partita».

Borussia Dortmund-Atalanta: i precedenti del match

Tra le due squadre non ci sono precedenti ufficiali. Nell’estate scorsa, però, Borussia Dortmund e Atalanta si sono incontrate in amichevole ad Altach, occasione in cui gli orobici ebbero la meglio grazie ad una rete di Ilicic.

Borussia Dortmund-Atalanta: l’arbitro del match

La partita del ‘Signal Iduna Park‘ sarà diretta dall’arbitro polacco Daniel Stefanski. 40 anni, questa sera arbitrerà la sua quinta gara nella fase finale di Europa League. Nessun precedente per Stefanski con i due clubs, mentre si ricorda la direzione dell’arbitro polacco nella gara tra Italia e Belgio Under 21 giocata a Rieti nel settembre 2013, valida per le qualificazioni agli Europei e vinta dagli ospiti per 3 a 1. Stefanski risulta un arbitro dal cartellino facile: nelle 242 direzioni di gara in carriera ha estratto 900 cartellini gialli decretando in totale 60 espulsioni.

Borussia Dortmund-Atalanta Streaming: dove vederla in tv

La partita andrà in onda a partire dalle ore 19 in diretta sulle frequenze di Sky Sport 3 e Sky Calcio 2 (anche in HD). Non solo, perché Borussia Dortmund-Atalanta sarà trasmessa in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go.