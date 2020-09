Niente Manchester United per Jadon Sancho: la stella inglese resterà al Borussia Dortmund per almeno un altro anno

Il Borussia Dortmund ha dichiarato incedibile Jadon Sancho nel corso di questa finestra di calciomercato.

Il calciatore inglese non vestirà dunque la maglia del Manchester United e resterà in Bundesliga per almeno un’altra stagione.