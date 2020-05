Borussia Dortmund, contro lo Schalke out Emre Can, Reus e Witsel

Assenze importanti per il Borussia Dortmund in vista del derby con lo Schalke 04 di sabato prossimo

Finalmente, cari calcioli, si torna a parlare di calcio giocato. Di partite, di formazioni. Almeno per quanto riguarda la Bundesliga. Secondo il Kicker, il Borussia Dortmund, che affronterà lo Schalke 04 nel derby della Ruhr, nell’anticipo della giornata numero 26 (prima volta a porte chiuse) dovrà fare a meno di due elementi importanti.

Si torna a parlare di calcio giocato, almeno in Germania. Il centrocampo del Borussia Dortmund sarà privo di due giocatori chiave, Emre Can e Axel Witsel, vittime di infortuni muscolari. Assente anche Marco Reus, ko per strappo muscolare all’inizio di febbraio, non giocherà.