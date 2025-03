Borussia Dortmund-Lille: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Signal Iduna Park la sfida di Champions League tra Borussia Dortmund-Lille: le ultimissime di formazioni con orario e dove vederla in tv

Al Signal Iduna Park di Dortmund si giocherà la gara valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Borussia Dortmund-Lille. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck, Svensson; Sabitzer, Groß; Adeyemi, Brandt, Bynoe-Gittens; Guirassy. Allenatore: Kovac.

Lilla (4-4-2): Chevalier; Meunier, Diakité, Alexsandro Ribeiro, Gudmundsson; Mukau, Bouaddi, André, Haraldsson; David, Akpom. Allenatore: Genesio.

Orario e dove vederla in tv

Borussia Dortmund-Lille si gioca alle ore 21:00 di martedì 4 febbraio per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport (caale 254). In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.