Dahoud e Delaney hanno dato tanta solidità al centrocampo del Borussia Dortmund. Hanno ben sostituito Emre Can e Witsel

Contro lo Schalke, mancava la coppia titolare Witsel-Emre Can, due giocatori che danno tanta solidità al centrocampo. Dahoud e Delaney hanno preso il posto da mediani del Borussia Dortmund. Hanno disputato un’ottima prova in fase difensiva: lo Schalke non ha mai trovato varchi al centro.

Inoltre, diversi ottimi interventi hanno fatto nascere ripartenze pericolosissime. Un esempio nella slide sopra, strettissimi, si avvinghiano all’avversario e avviano una transizione con tutti i giocatori pronti ad aggredire la profondità