Borussia Dortmund: pur senza segnare, Sancho fa la differenza

Jadon Sancho si è divorato qualche gol di troppo in Borussia Dortmund-Hertha Berlino. Ma ha sempre fatto la differenza

Pur senza generare un assist o un gol (si è divorato anzi due ghiotte occasioni), Jadon Sancho è stato determinante in Borussia Dortmund-Hertha Berlino. D’altronde, ha avuto un ruolo importante nella rete di Emre Can (valsa la vittoria a Favre). Come si vede nella slide sopra, è il talento inglese che – contro un Hertha barricato – trova bene la soluzione di passaggio per il movimento in orizzontale di Brandt (il quale poi fa da sponda per il tiro vincente di Can).

Oltre all’azione del gol, Sancho ha azzeccato ben 7 dribbling (record del match), 5 cross e tirato 3 volte in porta (altro record). Insomma, è sempre un impressionante generatore di occasioni.