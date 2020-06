Borussia Dortmund, Sancho: nessuno in Bundesliga genera più gol

Jadon Sancho ha trascinato il Borussia Dortmund anche contro il Paderborn. Nessun giocatore genera più gol in Bundesliga

Contro il Paderborn, Sancho ha firmato la prima tripletta in carriera. In questo modo, tra gol e assist l’asso inglese ha raggiunto quota 33 in questa Bundesliga. 17 reti segnate e ben 16 assist vincenti.

In tutta la Bundesliga, nessuno ha fatto meglio di lui. Vedremo dove l’asso inglese giocherà il prossimo anno, poiché sarà molto difficile trattenerlo per il Borussia Dortmund.