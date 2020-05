Borussia Dortmund, Sancho: un dato mostra la sua grande continuità

Jadon Sancho, asso del Borussia Dortmund, ha un particolare primato. Un dato che mostra la sua grande continuità, e perché è insostituibile per Favre

Molte delle speranze del Borussia Dortmund passano dai piedi di Jadon Sancho. Con 14 gol e 15 assist in questa Bundesliga, nessuno dà un contributo tale tanto alla finalizzazione quanto alla rifinitura.

⚽️➕🅰️ Most appearances with a goal and an assist – Europe's top five leagues this season Benzema 4⃣

De Bruyne 4⃣

Mbappe 4⃣

Suarez 4⃣

Neymar 4⃣

Mane 4⃣

Werner 4⃣

Immobile 5⃣

Gnabry 5⃣

Sancho 9⃣

Un dato significativo mostra la sua grande continuità. Come si vede nella slide sopra, è il giocatore che nei principali 5 campionati europei per più partite ha realizzato complessivamente almeno un gol e un assist. Non stupisce come mai tutti lo vogliano.