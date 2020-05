Borussia Dortmund Schalke: l’esultanza “distanziata” di Haaland – VIDEO

Il primo gol della “nuova” Bundesliga porta la firma del solito Erling Haaland. Il fenomeno norvegese ha sbloccato il match con un delizioso tocco sotto porta che non ha lasciato scampo allo Schalke 04.

C’era curiosità nel vedere come i giocatori avrebbero esultato per un gol rispettando le norme anti coronavirus. Ebbene, Haaland ha mimato una danza vicino alla bandierina del calcio d’angolo senza abbracciarsi con i compagni che, anzi, lo applaudivano a distanza.

Haaland scores the first post-corona goal and celebrates like that huh pic.twitter.com/z2Pia0r6vO

— goatblak! (@bighandsobIak) May 16, 2020