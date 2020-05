Borussia Dortmund Schalke: la grande prova difensiva dei gialloneri

Oltre ad aver segnato 4 gol, il Borussia Dortmund di Favre ha rischiato pochissimo contro lo Schalke 04. Grande fase difensiva per i gialloneri

Oltre ad aver trovato tantissimo spazio tra le linee, il Borussia Dortmund di Favre ha stroncato la pericolosità offensiva dello Schalke. Anche a causa delle difficoltà fisiche dopo i mesi di stop, i gialloneri non hanno esasperato il pressing offensivo. Il 343 in fase difensiva si è tramutato un 541/532 che non ha lasciato spazi agli avversari.

Un esempio nella slide sopra. Gli ospiti sono molto statici, non c’è alcuna soluzione di passaggio per il portatore. Lo Schalke è estremamente piatto a causa di un movimento senza palla quasi assente. Unito alla compattezza difensiva del Borussia Dortmund, tutto ciò ha fatto sì che gli ospiti creassero molto poco.