Borussia Dortmund Schalke: perché Dahoud è fondamentale

Dahoud è stato tra i migliori in campo nella vittoria del Borussia Dortmund. I suoi movimenti hanno creato molti pericoli

La chiave tattica principale del trionfo del Borussia Dortmund contro lo Schalke è stato l’enorme spazio trovato tra le linee dai gialloneri. C’era sempre tanto campo tra mediana e difesa degli ospiti, con i padroni di casa che hanno banchettato.

Oltre alla grande facilità nel trovare Brandt e Hazard in zona di rifinitura, per il Borussia Dortmund sono stati fondamentali i movimenti di Dahoud. Il tedesco, che nominalmente faceva il mediano nel 343, spesso si sganciava in avanti, per cogliere impreparati gli avversari tra le linee. Un esempio nella slide sopra, con lo Schalke 04 che non riesce a leggere il suo movimento. Decisiva anche la giocata di Brandt, che arretrando porta via il difensore avversario e poi serve la corsa del compagno.