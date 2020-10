Borussia Moenchgladbach, Rose: «Un onore confrontarmi con Zidane»

Marco Rose, tecnico del Borussia Moenchgladbach, ha parlato alla vigilia della gara contro il Real Madrid. Le sue parole

«La storia e la tradizione giocano un ruolo importante al Moenchengladbach, ma domani non ci aiuteranno. Siamo concentrati sul presente. Il Real Madrid ha grande qualità nella sua rosa. Sarà un incontro difficile. Zidane? È un grande onore per me confrontarmi con grandi giocatori e con un allenatore come Zinedine Zidane».