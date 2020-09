L’attaccante della Bosnia, Edin Dzeko, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro l’Italia

Edin Dzeko, attaccante della Bosnia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della partita contro l’Italia. Ecco le sue dichiarazioni:

ANALISI MATCH – «Ancora non siamo fisicamente al top, manca un po’ di brillantezza ma alla fine la partita è stata equilibrata. Abbiamo avuto due occasioni per fare gol come l’Italia. Ho giocato tante volte contro Bonucci, ci conosciamo bene ed è sempre un piacere giocare qui. Siamo contenti per questo punto dopo le due partite perse lo scorso anno»

FUTURO ALLA JUVENTUS – «Ho detto ieri che non è momento di parlare di mercato, c’è prima la Nazionale e poi ne parleremo»