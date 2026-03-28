Bosnia Italia: ‘pazza’ idea Pio Esposito titolare? Gattuso ci pensa, ha una forte tentazione per la formazione titolare. Cosa ha in mente!

Bosnia Italia: Pio Esposito titolare? Gattuso ha questa forte tentazione per la finale playoff Mondiali. Cosa ha in mente

Archiviata con successo la semifinale play-off contro l’Irlanda del Nord, chiusa in modo rassicurante anche grazie alla rete liberatoria di Moise Kean, la Nazionale italiana si proietta verso l’atto decisivo. Il pass per i Mondiali 2026 passa ora per l’attesissima finale contro la Bosnia. Nel ritiro azzurro di Coverciano, il Commissario Tecnico Rino Gattuso si trova di fronte a un profondo e cruciale dilemma tattico, specialmente nel reparto offensivo.

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La Gazzetta dello Sport scrive oggi che se da un lato l’attacco ha proprio in Kean la sua intoccabile certezza, l’identità del suo partner è al centro di una vera e propria rivoluzione. Le gerarchie che sembravano consolidate alla vigilia dell’Irlanda del Nord stanno mutando. Mateo Retegui, finora punto fermo e autore di ben 5 reti nelle qualificazioni, appare in evidente affanno. I mesi trascorsi in Arabia Saudita all’Al Qadisiyah, uniti alla drammatica interruzione di quel campionato a causa della guerra, hanno inevitabilmente pesato sul suo ritmo partita e sulla sua brillantezza.

A insidiare prepotentemente il posto dell’italo-argentino c’è Pio Esposito, in uno stato di forma semplicemente straripante. Come sottolinea la stampa sportiva, il giovane attaccante classe 2005 “va a mille” e sta letteralmente decollando. Con 3 gol già all’attivo nel girone e una media realizzativa eccezionale (una rete ogni 76 minuti), l’interista rappresenta molto più di una semplice suggestione. Gattuso è fortemente tentato di promuoverlo titolare dal primo minuto. La sua freschezza atletica e la sua fame potrebbero essere le armi ideali per scardinare la fisica retroguardia bosniaca, presidiata da vecchie conoscenze della Serie A come Kolasinac.

Nel frattempo, la squadra è tornata a lavorare sul campo. Lo staff medico dovrà valutare attentamente le condizioni di Alessandro Bastoni, uscito stremato dall’ultimo match a Bergamo, ma la speranza è di averlo regolarmente a disposizione per la finale. Mentre il centrocampo si affiderà alle sue certezze, tutti gli occhi sono puntati sull’attacco: affidarsi all’esperienza di Retegui o cavalcare l’onda del travolgente Esposito? La decisione di Gattuso potrebbe delineare il destino mondiale dell’Italia.