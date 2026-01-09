Edoardo Bove vicinissimo al Watford: Fabrizio Romano svela a sorpresa l’accordo! Tutti gli aggiornamenti

Edoardo Bove pronto a tornare in campo, è vicinissimo al Watford! Fabrizio Romano svela a sorpresa l’accordo! Le ultime

Fabrizio Romano ha rivelato che il Watford è molto vicino a mettere sotto contratto Edoardo Bove come free agent. Il centrocampista ha infatti deciso di rescindere il proprio accordo con la Roma, ponendo fine alla sua avventura in giallorosso.

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato, l’intesa tra le parti è già stata raggiunta. Il Watford ha accelerato nelle ultime ore, trovando terreno fertile anche grazie alla volontà del giocatore di intraprendere una nuova esperienza all’estero.

Per Bove si tratta di una svolta importante, che apre un capitolo completamente nuovo nella sua carriera. Una storia significativa per il giovane italiano, pronto a mettersi in gioco in un contesto diverso e ricco di opportunità.

