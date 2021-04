Marco Branca, ex dirigente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo del futuro di Antonio Conte

«Bisogna vedere se il progetto Suning proseguirà, poi spetterà alla dirigenza capire quali sono i tasselli giusti per fare strada anche in Europa. È una strada che vale anche per il Milan che segue la strada dei giovani talenti».