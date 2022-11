Brasile, Alex Sandro: «Se sono qui è per quello che ho fatto alla Juventus»

Alex Sandro, terzino della Juventus e del Brasile, ha parlato subito dopo l’esordio al Mondiale in Qatar contro la Serbia

Alex Sandro, terzino della Juventus e del Brasile, ha parlato subito dopo l’esordio al Mondiale in Qatar contro la Serbia. Le sue dichiarazioni:

ESSERE AL MONDIALE – «Se sono qui è perché ho combattuto in questi anni. Ho lottato ieri e il mese scorso, così come c’è tutto il lavoro fatto prima. In nazionale sono stato aiutato da diversi compagni di squadra come Marcelo e Filipe Luis. Ora è il mio momento e io farò di tutto per dare il massimo».